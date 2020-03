RaiseYourSpirits aporta apoyo financiero por la crisis de COVID-19

Bacardí Limited se compromete en apoyar a la industria de la hospitalidad con 3 millones de dlls

MundoDeHoy.com .- Bacardí Limited, la empresa privada de destilados más grande del mundo, lanza #RaiseYourSpirits, una iniciativa para apoyar a los bares y restaurantes debilitados por los cierres de COVID-19.

Nos ha devastado ver a nuestros socios y amigos perder sus medios de vida prácticamente de la noche a la mañana, al detenerse las salidas a comer, la vida nocturna y el entretenimiento en todo el mundo.

Bacardí y nuestras marcas incluyendo ron BACARDÍ®, vermut y vinos espumosos MARTINI®, vodka GREY GOOSE, tequila PATRÓN®, ginebra BOMBAY SAPPHIRE® y el Blended Scotch whisky DEWAR’S®, se comprometen a donar $3 Millones USD en apoyo financiero y otros alivios para apoyar a aquellos en la primera línea de nuestra industria durante este tiempo inimaginable. Esta donación es adicional al $1 Millón USD comprometido por nuestra marca de tequila PATRÓN® la semana pasada.

Existen ONG´s establecidas que están aportando alivio rápidamente para aquellos en nuestra industria afectados por esta pandemia. Algunas de las organizaciones con las que estamos trabajando incluyen Another Round, Another Rally; CORE; el James Beard Foundation; Restaurant Workers’ Community Foundation; y Tales of the Cocktail®.

Al ser nuestro negocio inherentemente local, muchos de nuestros esfuerzos alrededor del mundo son a nivel base, apoyando a bares y cantineros en los países, ciudades y barrios para aportar apoyo financiero, comidas y otras necesidades a nuestros socios que los requieren, en tiempo real.

Esto es solo el comienzo. Nuestros equipos están trabajando duro para identificar más formas en las cuales podamos asistir a nuestra comunidad. Esperamos un mayor alcance y activaciones en el futuro próximo. Nuestros equipos locales, marcas y personas se comprometen a dar la mano en la medida en la que vaya evolucionando esta dificultad sin precedentes. Por favor sigan #RaiseYourSpirits en Instagram para unirse a este viaje.

“Bacardí es una empresa de familia, y para nosotros, un negocio personal. Siempre decimos que el amor por nuestras marcas se construye en las barras, y ahora es nuestro turno de demostrar nuestro amor para ellos,” meniconó Mahesh Madhavan, CEO de Bacardí Limited. “No tenemos todas las respuestas hoy sobre la mejor forma de ayudar en todas partes, pero nos comprometemos a hacer lo que podamos para que nuestra industria atraviese esta crisis. Estos pueden ser los días más oscuros para bares y restaurantes, pero estoy seguro que cuando salgamos del otro lado, la gente emergerá del aislamiento con un renovado entusiasmo para vivir su vida al máximo y celebrar junto con sus amigos y sus familias.”