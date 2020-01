Recuento musical 2019 (Primera parte)

La Esquina del Blues y otras músicas:

MundoDeHoy.com .- Con el comienzo de cada año La Esquina del blues y otras músicas ofrece a sus lectores el resumen musical. Vamos a empezar porque hay mucho que contar…

Música mexicana:

En el son jarocho tuvo gran actividad el grupo Los Molotes, con participación en diferentes eventos. Destaca asimismo en el mes de abril la Fiesta de las Jaranas y la Tarimas que tuvo lugar con el 7º Encuentro de Son Jarocho en el Centro Nacional de las Artes.

En la música mexicana y de fusión para el grupo Saltapatrás, 2019 significó un año lleno de trabajo y muchas presentaciones tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República.

Por otro lado, Mario Nandayapa Quartet ofreció un programa conmemorativo del 5 de mayo orientado a enaltecer las raíces mexicanas en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

En otro ámbito musical, el quinteto de músicos y antropólogos Tribu, conocido por sus producciones de música prehispánica, celebró sus 45 años con un concierto en el que, a partir de los estudios que han realizado durante más de cuatro décadas en más de 50 pueblos originarios de México, utilizaron instrumentos precolombinos que han reproducido y con los que han recreado su propia música.

El trío de son huasteco “Eyixochitl”, que en náhuatl significa “tres flor”, tuvo también un año muy activo y presentaron en diversos foros su propuesta en la que interpretan los sones en “lengua”. Para Eyixochitl es una manera de rescatar, preservar y recobrar el orgullo de nuestra identidad mexicana y revitalizarla, y aunque hay agrupaciones y músicos a los que les da pena usar el náhuatl, o ‘mexicano’ como le dicen en el pueblo, para Eyixochitl es el vehículo que les permite comunicarse con su público.

De igual forma, bajo la categoría de folclor urbano, la arpista Eblin Ruan englobó su proyecto en el que se encuentran presentes sus Cantos de Luna y Tierra acompañados por el son, pop, salsa, cumbia, la música latina y el rap.

En el ámbito del baile, se realizó el Segundo Encuentro de Danza Folclórica en el Foro Cultural Azcapotzalco, en el que bailarines de distintas partes de la República Mexicana, ofrecieron una muestra de los bailes y la música de México.

Asimismo, se realizó el espectáculo multidisciplinario Son de Tres en el que participaron Los Vega (reconocida como uno de los mayores grupos impulsores de la música del sur de Veracruz a nivel internacional), Caña Dulce y Caña Brava (que destaca por el talento musical y vocal de sus integrantes) y Yolotecuani (importante promotor del rescate de los sones de tarima y de la Costa Chica de Guerrero).

Quebranto es el título del espectáculo íntimo que presentó la bailadora Rubí Oseguera con su compañía La Techa Producciones, en el que a través del son jarocho, ofreció una obra contemporánea que enfoca su atención a la condición femenina dentro de la tradición.

En un giro musical y como parte de las actividades programadas en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se efectuó el Encuentro de Voces: del rock en lenguas indígenas al son jarocho, cuyo objetivo consistió en fomentar el patrimonio lingüístico y cultural del país. En este evento intercultural, participaron Sak Tzevul, Hamac Caziim y Macuiles Dueto, representantes sonoros de Chiapas, Sonora y Veracruz, respectivamente.

Jazz

Dentro de las primeras actividades que con respecto al jazz tuvieron lugar en 2019, sobresale la reinauguración del Teatro Ángela Peralta ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México, con el Festival Extravaganza, realizado en la primera quincena del mes de febrero.

No podía faltar en 2019 la 22 edición del Eurojazz, con músicos procedentes de 13 países europeos y que, como cada año, se efectúa en los jardines del Centro Nacional de las Artes.

Por otro lado, a lo largo de 2019 se realizaron los conciertos correspondientes al Ciclo New York Jazz all Stars en el Centro Cultural El Cantoral, con la participación de E. J. Strickland Quintet; Benny Benack III Quartet; Aaron Diehl Trio; Paul Nedzela Quartet; el trío de Orrin Evans; Jerome Jennings Quartet; Gerald Cannon Quartet y Dayna Stephens Quartet. Y como es costumbre, en correspondencia a los conciertos, los titulares de las agrupaciones impartieron sus clases magistrales.

Organizado por el cronista del jazz Antonio Malacara, se realizaron varios conciertos agrupados en un ciclo que lleva el título de La poesía del jazz, en el que además de la música con intérpretes mexicanos, el público disfrutó de poesía y la literatura de sus propios autores, así como de otras personalidades del mundo musical.

Entre los participantes de este ciclo pueden citarse a: Rodrigo Castelán, Leonardo Sandoval, Matías Carbajal, Arturo Sánchez Meyer, Diana Mondragón, Daniel López Infanzón, la agrupación de blues Follaje, Jorge Bustamante, Elizabeth Meza, Ingrid Beaujean, Felipe Gordillo, Braulio Alonso, Érika Goez Quartet , Marcos Milagres Trío, Verónica León Vázquez, Ed Lorenz y Daniel Wong, Matoys Sexteto, Dulce Chiang, Hanna Hiipakka y Moisés Tlaxcaltécatl, Le Monqué Spazzuah, sexteto de Toluca, Cosme Álvarez, Patricia Carrión, Raíces, Marcela Campos, Iraida Noriega, Alain Derbez, Nico Maroto, Mauricio Sotelo, Alain Derbez, Mauricio Blass Trío, Lore Aquino y Saukey Liy, Marzel Blass, Cris Lobo, Matías Carbajal, Rosario Loperena y Germán Palomares Oviedo.

En abril se efectuó el X Festival de Jazz de Polanco en el Teatro Ángela Peralta, y en Guadalajara, Jalisco, organizado por Gil Cervantes, el Gobierno del Estado, y con apoyo de la iniciativa privada y de Fundación Tónica, tuvo lugar la 13ª. edición del Jalisco Jazz Festival.

A mediados de octubre, se realizó el Tercer Festival Internacional de Jazz en Ciudad Valles, San Luis Potosí, evento artístico que se efectuó en paralelo con el 8o. Congreso Internacional de Animación Turística y Sociocultural Amestur 2019.

Como parte del festival de jazz se realizó una convención de músicos y artistas en el que discutieron asuntos relacionados con el quehacer cultural. De igual manera y previo al inicio del concierto, se llevó a cabo el desfile “Marchando al ritmo del Jazz”, en el que participaron niños y adolescentes de Ciudad Valles, y en el que varias comparsas recorrieron un gran tramo de una de las avenidas principales de esa localidad.

De igual forma, se realizó la premiación de un concurso de fotografías del Centro Histórico, en el que participaron casi 40 entusiastas fotógrafos amateurs de esa ciudad. Y el investigador José Castañeda, ofreció una breve conferencia introductoria con el tema “La huasteca en la historia del jazz”, en la que dio a conocer que a finales del siglo XIX en Tampico y Ozuluama, nacieron dos hermanos que se mudaron a Nueva Orleans y allá fueron considerados como precursores del jazz y que entrado el siglo XX, con el auge petrolero, llegaron trabajadores, artistas, orquestas, bailarinas de jazz y mucha gente de Estados Unidos y que visitaban los cabarets de Tampico, cuya influencia propició el surgimiento de músicos locales y orquestas de jazz que se presentaban en carpas.

En el festival se actuaron la banda anfitriona, Monroy Blues, los Camperos de Valles, Avenida Atlántica, Nola Jazz Band, banda de jazz de estilo New Orleans, y que, entre otros ritmos, recrea música dixieland, blues y ragtime de principios del siglo pasado, el armonicista Eduardo Méndez y la cantante Verónica Ituarte.

Otros festivales y actividades diversas:

Dentro de este rubro, destaca el 8º. Gatofest, evento que recauda alimento para donarlo a albergues de felinos.

El Museo Nacional de Culturas Populares fue sede del programa “Merequetengue. El color de la Costa Chica”, formado por cuatro exposiciones temporales presentaron la diversidad étnica, cultural y artística de los afromexicanos de la Costa Chica.

Otro interesante festival fue el denominado Rosas Rojas, que tuvo lugar en Coyoacán y en el que se abordaron temáticas relativas a la equidad de género, el acoso a la mujer y las dificultades que este género enfrenta ante la inequidad y la invisibilidad. Ese mismo mes de marzo, y en el marco del Día Mundial de la Mujer, también se efectuó el Festival “Tiempo de Mujeres”, cuyo objetivo consistió en fomentar los derechos de las mujeres, así como el cambio cultural contra el machismo, la misoginia y la violencia de género.

En marzo hubo además otros eventos, el Festival de la Tercera Raíz con la presencia de representaciones afro de Guerrero, Sudáfrica, Mozambique, así como el San Patricio Fest, en el que se reforzaron los lazos fraternos entre México e Irlanda, y se celebró el Día Internacional de San Patricio. Ambas actividades tuvieron lugar en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Interesante y divertida resultó la adaptación en español de la ópera La Flauta Mágica, que se presentó en el Teatro de la Ciudad.

Y también en marzo tuvo lugar el 35 Festival del centro Histórico, en el que hubo diferentes actividades entre las que pueden señalarse la participación de grupos musicales que abarcan la clásica, ópera, coral, el flamenco, el jazz, visitas guiadas, espectáculos infantiles, presentaciones de libros, entre otras. Y mientras este festival tenía lugar, también en el centro de la Ciudad de México se realizaron en 16 escenarios distintos más de 90 bandas de diferentes géneros y estilos: blues, jazz, big band, funk, soul, son, tríos, música ecléctica y música del mundo en el marco de la Noche de la Primavera.

En Tepoztlan, Morelos, se realizó el Django Fest, festival dedicado al jazz manouce en el que además hubo un campamento en el que varios músicos compartieron sus experiencias en este estilo.

Por su parte, la Fundación Hermes Music realizó por quinta ocasión su festival musical, cuyo objetivo consiste en generar un impacto en la sociedad al promover de manera gratuita la música mexicana en el que participaron la Marimba Nandayapa, el guitarrista Marco Morel el grupo Los Molotes, con su fusión de son y pop con la que renuevan la música mexicana y de América Latina y el jazzista mexicano Víctor Patrón.

Uno de los más importantes festivales organizados por el gobierno de la Ciudad de México fue el Festival del Cuerpo en Movimiento “México, Ciudad que Baila”, en el que participaron más de 100 compañías de danza con una cantidad superior a los tres mil bailarines. Este evento ofreció 105 obras en 46 sedes de las 16 alcaldías de la capital mexicana.

Festival Etno es el nombre de este interesante festival organizado por el Centro Cultural España y la Fonoteca Nacional, en el que se dio cabida a diferentes manifestaciones musicales de variadas raíces étnicas, algunas de ellas, expuestas en modalidades vanguardistas que van desde el folclore mexicano, las danzas aztecas y los sonidos del México antiguo, hasta las fusiones con los beats de la música electrónica, los sintetizadores, los distorsionadores y los ritmos contemporáneos.

En Atlapexco, Hidalgo, se llevó a cabo la décimo primera edición del Festival de Son Huasteco, en el que además de talleres de baile, una exposición de venta artesanal, gastronómica, pictórica y fotográfica, se realizaron homenajes a exponentes de esta música con la participación de tríos, bailadores y cantadores libres, así como la ejecución de un mural vivencial al huapango, que se efectuó como parte del Primer Encuentro Internacional de Muralismo que también tuvo lugar en esa población.

Con la finalidad de acercar al público mexicano a las diversas manifestaciones culturales de raíz africana que existen en el mundo y fortalecer en nuestra cultura y etnohistoria, lo que se conoce como Nuestra Tercera Raíz, se llevó a cabo el 16 Festival del Tambor y las culturas Africanas, con un evento que tuvo lugar en el Parque La Bombilla ubicado de la Alcaldía Álvaro Obregón en la CDMX.

Visitantes:

El grupo de rock español Elefantes realizó una breve gira por la República Mexicana.

Unos meses después, llegó a México la banda chilena Julius Popper. Creada a principios de 2005 en Concepción, lugar que es considerado como la cuna del rock chileno, esta agrupación contiene en su sonido fuertes influencias de rock clásico, rock penquista, rock pop, blues y jazz, entre otros géneros y estilos y es la suma de la herencia de otras bandas de ese país como Los Tres y Los Bunkers, originarios también de Concepción, Chile.

Por su parte, a través de la danza, el ensamble afrocolombiano Sankofa, que busca la dignificación y la construcción de un puente entre los pueblos afrocolombianos y el continente africano, en el marco de lo cotidiano y tradicional visitó la República Mexicana para ofrecer una apuesta coreográfica que evoca a la sensibilidad, y el disfrute de la danza como una representación legítima de Colombia.

También vino a México la banda española de pop electrónico, Varry Brava, con su divertida propuesta musical.

Procedentes de España, el Ensamble Sigma Project, destacada agrupación por su trabajo de investigación sonora y sus interpretaciones con gran variedad de saxofones, estuvieron en nuestro país para actuar en el 41 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, así como en el Festival Vértice: Experimentación y Vanguardia, y en la Facultad de Música de la UNAM, como parte del XVIII Encuentro Universitario Internacional de Saxofón de México.

Casi para cerrar el año el cantautor panameño Rubén Blades estuvo en el Auditorio Nacional acompañado por la Big Band de Roberto Delgado, con quien ha trabajado desde hace 8 años y la agrupación que le abrió el escenario fue Making Movies, una banda de tres panameños y un mexicano que comenzaron a tocar en el centro de Estados Unidos. Como podía esperarse, fue un espectáculo que disfrutó el público que llenó el amplio espacio de uno de los principales foros de la ciudad de México.

En 2019 se celebró con un concierto-baile el centenario del pianista cubano Rubén González, quien fue clave en el resurgimiento de la música cubana y que estuvo al lado de Arsenio Rodriguez, Enrique Jorrín y formó parte del movimiento Buena Vista Social Club.

Finalmente, el cantante cubano de la agrupación Los Van Van, Mayito Rivera realizó presentaciones en la Ciudad de México y Guadalajara como parte de un homenaje que rindió a Juan Formell, bajista y director de ese grupo que impulsó la internacionalización de la timba cubana.

Blues:

En el año 2007 se iniciaron dos festivales de blues que han tenido inusitadamente continuidad. Por una parte, en el Centro Cultural José Martí de la Ciudad de México, se realizó el Encuentro Nacional de Blues en el que participaron los grupos Sofía Hex, Big Danny Blues Band, Isidoro Negrete & Máquina del Blues de la Ciudad de México, Los Blueserables, procedentes de San Luis Potosí y, La Rumorosa de Querétaro. Eduardo Méndez de Hidalgo, Raíces del Blues, Steffie Belt y Follaje, de la Ciudad de México y La Rambla, del Estado de México.

El otro festival que comenzó en 2007 es el Pozos Blues, que tiene lugar en el pueblo mágico de Mineral de Pozos, Guanajuato. En esta edición participaron: Virginia Martínez, de Uruguay; La Rambla, del Estado de México; Yerba Blues de Celaya, Guanajuato; Boca Negra, de San Juan del Río, Querétaro, y Jonathan Díaz Torres y Santiago Álvarez, de la Ciudad de México. Lorenzo Thompson, de Chicago; Juan Carlos Cortés & Blues Machine de Morelia, Michoacán; El Callejón Blues Band y Junior Willy de Querétaro.

Cabe destacar que esta edición del Festival de Pozos fue dedicada a la memoria del joven pianista de La Rambla, Donovan Camacho.

En Ecatepec se verificó la cuarta edición del Festival de Blues Casa de Morelos, en el que se realizaron entre otras actividades la exposición “En el solsticio del blues” de Rafael Arriaga, se contó con la participación de Los Bluehost, La casa del mono, la banda Los Padrinos, Viri Roots & The Rootskers, Rhino Bluesband, y La Dalia Negra.

En la Sala Eusebio Dávalos del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, se efectuó la sesión de Conversaciones Musicales “Del corazón negro… a la azul melancolía”, en la que Jorge García Ledesma, especialista en historia del blues y fundador del grupo Follaje, acompañado por el grupo Compañía de Blues y Fuerza del Centro, abordaron la dramática historia de este género musical afroamericano.

Y en Saltillo, Coahuila, durante cuatro días se realizaron múltiples actividades gratuitas en torno a la música, la paz y el arte en el marco del 6° Festival de Blues y Jazz del Desierto 2019. Este evento incluyó presentaciones musicales en las que participarán solistas y grupos nacionales, regionales y locales; lecturas en atril, charlas, presentaciones de discos y libros, proyecciones documentales, homenajes, muestra de productos artísticos y culturales, un tianguis cultural y gastronómico, trasmisiones radiofónicas en vivo y lunas culturales y románticas.

En el ámbito musical destacaron las actuaciones de Monroy Blues de la Huasteca Potosina; Sirena Blues de Monterrey; Fátima Soto y Espina y Jugo de Chihuahua y Saltillo; Obregón Blues de Obregón, Sonora; San Luis Blues de San Luis Tlatilco en Naucalpan en el Estado de México, Sergio TIMO Quintana de Saltillo y Castalia Blues de Zacatecas y la Ciudad de México, así como representantes de músicas afines como Madre Folk y Pachicooler's de Saltillo entre otros.

Salsa:

Una de las principales agrupaciones exponentes de este género, la Spanish Harlem Orchestra, ganadora de un Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino por su disco titulado Anniversary, ofreció una actuación en el Teatro de la Ciudad.

Otras músicas:

El Centro Nacional de las Artes fue sede del Encuentro Internacional de Música Antigua, actividad especializada en dar a conocer al público la música que abarca las etapas históricas que transitan durante el medievo, barroco, renacimiento y, en lo que se refiere a la música latinoamericana, el periodo colonial.

“Payasadas Rockeras”, es el título de uno de los espectáculos que el grupo de rock La Perra, ofreció en varios foros del país. Esta propuesta está dirigida al público infantil y permite a los niños tener un muy amigable acercamiento al rock.

Por primera vez en México, en el mes de julio se conmemoró el Día Mundial del Rock. En esse evento, el periodista y experto en rock Pablo Queipo, habló sobre la historia de ewte género, desde sus orígenes hasta la actualidad y al tiempo que sucedía su narrativa, se acompañó con los mejores tributos a bandas icónicas del rock mundial presentados de manera cronológica por los grupos nacionales Los Caverns, (The Beatles, The Who, Kinks, entre otros), The Rambling Stones (The Rolling Stones) y Versus (The Clash, Queen, Kiss, Metallica, Pearl Jam, Oasis, Kings of Leon, entre otros).

Correspondió a la Capella Barroca bajo la dirección del flautista Horacio Franco, interpretar el Qvarto Livro dei Madrigali de uno de los músicos más destacados del periodo barroco en el siglo XVII: Claudio Monteverdi (1567-1643).

En el mundo del soul y rhythm & blues uno de los personajes más destacados es Barry White, un talentoso músico que en su juventud no eligió seguir por la senda de la delincuencia, sino que surgió de la adversidad y la pobreza para erigirse como uno de los músicos que no sólo dejó un enorme legado musical, sino una gran enseñanza de amor. Como un homenaje a su inspiración y talento, el cantante mexicano Marco Pacheco aprovechó las similitudes de su tesitura vocal para rendirle emotivo tributo.

“Gala Mestiza” es el nombre del ciclo que presentó el Ensamble Coral y la Sinfónica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como parte de su Segunda temporada de conciertos de 2019 con un programa que integró temas de ópera europea y piezas del repertorio mexicano,

"Espejo de Niebla", es la primera ópera con la que el musicólogo mexicano, director de orquesta y compositor Sergio Berlioz debutó a finales del mes de septiembre y en la que se hace referencia a las leyendas sobre la fundación de la ciudad de Puebla.

Con motivo de la celebración del primer centenario de Benny Moré, el más grande sonero y trovador cubano el cantautor Francisco Céspedes le rindió un homenaje que tuvo como escenario el legendario Salón Los Ángeles, foro de la capital mexicana en donde se dan cita pachucos y bailarines aficionados al más grande sonero y trovador cubano.

Melothesia, es el nombre de un antiguo e importante tratado de reglas para tocar el bajo continuo con una colección de piezas para clavecín y órgano del compositor inglés Matthew Locke (1622-1677). El origen de esta palabra es griego y se refiere a una medicina astrológica para curar el cuerpo mediante la disposición de los astros en el cielo, un ensamble musical dedicado a la difusión de la música del Renacimiento, y el Barroco.

Pero también Melothesia es el nombre de un ensamble musical dedicado a la difusión de la música del Renacimiento, y el Barroco que presentó en varias ocasiones de 2019, el espectáculo “Fulgor y tinieblas en consonancia y disonancia (música instrumental floreciente de los siglos XVI y XVII”.

Y la legendaria banda de rock Three souls in my mind fundada por Charlie Hauptvogel, siguió muy activa el año pasado y ofreció varias presentaciones. Una de ellas coincidió con la entrega de reconocimientos que el pasado 25 de noviembre hiciera el Senado de la República con motivo del reciente deceso del rockero mexicano Armando Molina y en el que también fueron galardonados Charlie Hauptvogel y Roberto, el “Oso” Milchorena.

En ese evento, también se entregaron reconocimientos a la trayectoria de Rafael Acosta, miembro de Los Locos del Ritmo, José Cruz, fundador del grupo Real de Catorce, la banda Transmetal, el bajista fundador de Tex Tex, Chucho Tex y a Lalo Toral actual pianista de EL TRI.

El grupo jalisciense Radaid, con 20 años de existencia, celebró los 10 años del lanzamiento de L'intent, álbum que obtuvo la calificación de cinco estrellas que otorga la revista Rolling Stone a las mejores producciones discográficas. De igual forma, aprovechó su visita al Lunario del Auditorio Nacional para promocionar su tercer sencillo surgido de The Willing Parte II – Alkemia, que se titula "Lady O".

Teatro:

Ocasionalmente, La esquina del blues y otras músicas se escapó al teatro. Entre las puestas en escena y proyectos de arte dramático sobresalen en 2019 “Ada, encantadora de números”, “que es un esfuerzo de divulgación científica a través del teatro.

Este año La esquina del blues y otras músicas también fue al teatro y entre las puestas en escena destaca la obra “El acompañamiento”, pieza de Carlos Gorostiza enmarcada en la corriente denominada “el nuevo realismo argentino”.

Otra obra de teatro que presentó Víctor Hugo rascón Banda fue “El Deseo”, La temporada de esta puesta en escena se efectuó en el Foro Contigo América, y en ella se pone de manifiesto la temática de la migración, el abuso como una forma de negociar en la pareja, las diferencias de la cultura latinoamericana y la estadounidense, y las circunstancias geopolíticas y económicas que padecen los migrantes.

Por último, existe una nueva propuesta de escenarios para el arte dramático. Teatro en corto es una modalidad que nació en 2014 y que permite que el público pueda presenciar tres pequeñas piezas que pueden ser comedia, musical o drama, por un precio muy accesible, en espacios pequeños, íntimos, donde no hay aglomeraciones y en los que se genera un ambiente de cercanía y hasta complicidad con los actores.

Varios:

En el Instituto Politécnico Nacional tuvo lugar la presentación de un espectáculo de cabaret de cámara, a cargo de La Jarca, compañía multidisciplinaria de cabaret.

2019 fue un año en el que los temas relacionados con la afrodescendencia estuvieron en auge. De tal forma que entre las múltiples actividades que se llevaron a cabo destaca la Semana Interamericana de las y los afrodescendientes de las Américas: reconocimiento, justicia y desarrollo, cuyo objetivo consistió en generar un espacio de reflexión y diálogo con organizaciones de la sociedad civil, personas especialistas, personas afromexicanas y afrodescendientes en torno a los desafíos que enfrenta este sector de la población para el ejercicio de los derechos humanos en la Ciudad de México.

A finales del mes de abril, se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México la Expo Sound Check, que es La más importante exposición de audio, video, iluminación, y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo que se realiza en México.

En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), dio a conocer sus convocatorias 2019: Artes Verbales de Lenguas Indígenas Nacionales en Riesgo de Desaparición y Músicos Tradicionales.

Foros:

Algunos foros abrieron sus puertas para presentar interesantes propuestas. Ejemplo de ello, la Peña Tecuicanime, que amplió su oferta a otros proyectos además de la música mexicana. En él estuvieron, por ejemplo, Payasadas rockeras.

De igual forma, en el pueblo mágico de Malinalco, en el Estado de México, Palmezcal es un foro cultural que ofrece a sus visitantes, la oportunidad de compartir con artistas de diversas latitudes y disciplinas, a la par que disfrutan del mezcal de la casa.

Por su parte, en el Foro La Gaya Scienzia de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, Edgar Jiménez presentó su proyecto compuesto por una música versátil en la que se aprecia el rock, el pop y otros géneros.

Discos y libros:

Dentro de las presentaciones discográficas que se difundieron en este espacio informativo destacan:

La presentación del disco Knock Out del grupo mexicano de reggae, Antidoping.

En el ámbito del bolero y la música romántica, Las Hermanas García presentaron su disco “Sabor a mar”, producido por Discos Corason.

Correspondió al trío huasteco Son de mi Tierra presentó su disco “Cantares de mi región”.

Por otro lado, el pianista Chucho Valdés presentó en el Palacio de Bellas Artes su disco Jazz Batá 2, lanzado en el sello independiente Mack Avenue Records. En esta obra se muestra la evolución del jazz afrocubano a partir de la ancestral raíz africana.

El son cubano en México estuvo presente en los oídos de los melómanos y de los aficionados al baile con Radio Cafetal, que presentó su primera producción discográfica “El Primero”, con el que esta agrupación logra hacer que los jóvenes se acerquen a la música que escuchaban sus abuelos y con ello, se convierte en un vínculo de memorias.

“Jardines de la Fonoteca”, es el título del más reciente disco del jazzista mexicano Tino Contreras que se dio a conocer en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Este disco fue grabado y producido por la Fonoteca Nacional y con él asciende a 56 la discografía del pianista, trompetista, vocalista y, sobre todo, baterista nacido en Chihuahua en 1924quien además ya alcanza una trayectoria musical de 76 años.

El músico, compositor y arreglista Rosino Serrano dio a conocer a principios del mes de octubre, su nuevo material denominado Orquesta Moderna en el que se incluyen composiciones del autor y también arreglos a música de Enrique Nery y Eugenio Toussaint.

Por otro lado, la Orquesta Nacional de Jazz presentó el disco “La Mexicana”, que contiene la Suite para Orquesta de Jazz y Arpa. Se trata de un proyecto único en el mundo en el que se vinculan las raíces de la música tradicional mexicana, a través de los sonidos regionales, la poesía y las lenguas indígenas y el jazz, con la obra original de la Orquesta Nacional de Jazz de México (ONJMX), asociación sin fines de lucro, cuyos objetivos consisten en promover la música contemporánea y el jazz en México; generar proyectos que potencialicen el talento de los músicos nacionales; generar nuevos espacios de enseñanza; fortalecer vínculos con otras instituciones afines, así como la gestoría de becas, apoyos, clínicas e intercambios, para expandir los conocimientos y capacidades de sus becarios.

Música del mundo:

En este renglón, la compañía fundada por Leticia Cosío, considerada como un referente mexicano del baile flamenco, celebró 15 años de construir espacios para que el público se adentre en este género que se caracteriza por la dinámica de sus montajes, su colorido, fuerza y pasión.