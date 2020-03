Eurojazz 2020

La Esquina del Blues y otras músicas

MundoDeHoy.com .- El Centro Nacional de las Artes presenta este mes de marzo su vigésima tercera edición del Festival Eurojazz. A lo largo de este mes habrá 15 conciertos y 11 clases magistrales.

En los que participarán representantes de Francia, Países Bajos, España, Luxemburgo, Italia, Alemania, Irlanda, Polonia, Hungría, Finlandia, Bélgica, Austria, Eslovaquia y México.

Para quienes no puedan acudir a las áreas verdes del CENART y para los melómanos que no viven en la Ciudad de México, los conciertos podrán ser escuchados vía streaming a través del Canal 23, en la plataforma www.interfaz.cenart.gob.mx

Para esta edición, se integró al festival la participación del grupo mexicano Selvanegra, el que participan músicos egresados de la Escuela Superior de Música que han formado parte del Taller Avanzado de Jazz que desde 2017 es organizado por el el Cenart, DeQuinta Producciones y Jazz at Lincoln Center.

La semana pasada tuvieron oportunidad de subir al escenario el grupo Théo Ceccaldi Trio, de Francia; el ensamble de músicos holandeses Under the Surface procedente de los Países Bajos; el grupo español María Toro Quartet y de Luxemburgo, Arthur Possing Quartet.

Para este fin de semana, la programación está conformada por los representantes italianos de improvisación libre y escritura neoclásica Javier Girotto–Vince Abbracciante, quienes actuarán el sábado 14 a las 13:30 h. Ese mismo día, a las 17 horas, estará el grupo alemán Julia Hülsmann Quartett, quienes presentarán obras de su más reciente disco Not Far From Here.

El domingo 15 a las 13:30 horas se presentará el grupo mexicano Selvanegra con propuestas en las que se integran elementos de la música folclórica del sur de México con ritmos afroantillanos e incorpora un lenguaje de jazz desarrollado mediante la improvisación y las formas musicales. En esta agrupación participan Vania Fortuna (voz y jarana), Enrique Luna (batería y vibráfono), Abraham Flores (piano), Antonio Palmerín (bajo eléctrico), Maxym González (saxofón tenor), David de la Rosa (saxofón alto) y Omar Cadena (congas y cajón). Este grupo obtuvo el apoyo del Programa de Movilidad que otorga Ibermúsicas, con cuyos recursos realizarán una gira artística por Colombia en el próximo mes de agosto.

El sábado 21 de marzo, a las 13:30 h. estarán los irlandeses de Scott Flanigan Trio. Posteriormente, a las 17:00 h, actuará Kuba Więcek Trio, de Polonia y el domingo 22 de marzo, a las 13:30 h. vendrán de Hungría: Toni Snétberger y más tarde, a las 5 de la tarde tocará el turno al dueto finlandés Timo Lassy & Teppo Mäkynen

En el último fin de semana el grupo representativo de Bélgica de Ingrid Nomad actuará a las 13:30 horas del sábado 28 y después a las 17 horas corresponderá tomar el escenario a la representante de Irlanda Louise Phelan, quien estará acompañada por Pablo Prieto en la batería, Jaime Ferrada en el contrabajo, Alberto Medina en la guitarra y Joe D’Etienne en la trompeta y fliscorno.

El domingo 29, a las 13:30 se ha programa la actuación de los representantes de Austria: Sketchbook Quartet, y a las 5 de la tarde se efectuará el concierto de clausura por el grupo eslovaco Lukáš Oravec Quartet.

Clases magistrales

Estas actividades serán impartidas a músicos profesionales y estudiantes de nivel intermedio y avanzado con experiencia en jazz por las agrupaciones representantes de Países Bajos, Luxemburgo, España, Alemania, Irlanda, Hungría, Polonia, Bélgica, Eslovaquia y Austria.

Las sedes donde tendrán lugar serán en las instalaciones del Cenart y en el Plantel Fernández Leal de la Escuela Superior de Música. Las clases son gratuitas y requieren de un registro previo. Y también habrá acceso con cupo limitado a oyentes. Para mayores detalles llamar a Extensión Académica del CENART, al teléfono 55 4155 0000 ext. 1040, o escribir al correo electrónico [email protected]

con horario de lunes a viernes, de 9:30 a 15:30 h

Finalmente, el CENART creó una lista con la discografía de los grupos participantes en la plataforma Spotify bajo el título Eurojazz 2020. Si deseas información más detallada sobre las actividades o los grupos, puedes consultarla en el sitio: http://eurojazz.cenart.gob.mx/