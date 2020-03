Carta abierta a Gilead sobre garantizar el acceso a tratamiento para COVID-19

AHF firma carta para acceso a remdesivir

MundoDeHoy.com / LaSalud.mx .- A continuación nos permitimos reproducir de manera integra la carta de AIDS Healthcare Foundation (AHF) para urgir a Gilead acceso a Remdesivir como tratamiento para COVID-19, la cuál fue emitida el día de hoy;

Sr. Daniel O’Day

Director Ejecutivo Gilead Science, Inc.

Estimado señor O’Day:

Carta abierta a Gilead sobre garantizar el acceso a remdesivir.

Escribimos para solicitar que Gilead tome medidas inmediatas para garantizar la disponibilidad y accesibilidad inmediatas del remdesivir de terapia experimental para el tratamiento de COVID-19, en espera de los resultados de los ensayos clínicos que demuestren su eficacia.

La pandemia de COVID-19 se ha extendido por todo el mundo y, hasta la fecha, más de 720,000 personas han sido infectadas, causando más de 30,000 muertes. Hacer que las terapias efectivas estén disponibles y accesibles rápidamente para todas las personas en función de sus necesidades médicas es esencial para que todos los países combatan la pandemia y pueden salvar miles de vidas.

Estamos seriamente preocupados con el enfoque actual de Gilead para remdesivir, que puede dificultar el acceso a este tratamiento potencialmente crítico para luchar contra el COVID-19. Gilead posee patentes primarias de remdesivir en más de 70 países que pueden bloquear la entrada genérica hasta 2031. A pesar de las declaraciones de emergencia de salud pública en varios estados y ciudades de los Estados Unidos. Desde finales de febrero, Gilead solicitó una designación del medicamento remdesivir a la FDA con el objetivo de obtener más derechos exclusivos en los EE. UU., pero solicitó rescindir esta exclusividad después de presiones públicas a fines de marzo. Recientemente, ante una abrumadora demanda de uso individual compasivo de remdesivir, Gilead anunció su incapacidad para garantizar un suministro oportuno y redujo la escala del programa.

La pandemia de COVID-19 afecta a todas las personas. Es inaceptable que el remdesivir de Gilead esté bajo el control exclusivo de la compañía, teniendo en cuenta que el medicamento se desarrolló con una considerable financiación pública tanto para la investigación temprana como para los ensayos clínicos, los esfuerzos extraordinarios y los riesgos personales que tanto los trabajadores de la salud como los pacientes han enfrentado al usar la medicina en entornos de ensayos clínicos, y el desastre sin precedentes que todos los países enfrentan para su gente, sus sistemas de salud y sus economías. Gilead tiene un historial negativo para garantizar el acceso universal a los tratamientos que salvan vidas y las acciones recientes de la compañía con remdesivir brindan un poco garantía de que se puede confiar en la compañía para actuar en interés público.

Solicitamos a Gilead que reconozca plenamente la escala y las posibles consecuencias de buscar derechos exclusivos en lugar de permitir la ampliación de la producción y el suministro asequible de remdesivir durante esta pandemia. Por lo tanto, instamos a Gilead a tomar medidas inmediatas para:

– Declarar que Gilead no hará cumplir ni reclamará derechos exclusivos sobre patentes y datos de pruebas, ni sobre ningún otro tipo de exclusividad en ninguna parte del mundo.

– poner a disposición del público todos los datos, muestras y conocimientos necesarios para el desarrollo genérico y los procesos reglamentarios, a fin de facilitar la producción y el suministro por parte de los fabricantes genéricos de todo el mundo; y

– mejorar la transparencia al revelar su capacidad de fabricación y el suministro existente y permitir una gobernanza independiente y adecuada sobre la asignación del tratamiento de acuerdo con las necesidades médicas. Un enfoque basado en la exclusividad y el monopolio dañará al mundo en la lucha contra la pandemia COVID-19. Gilead debe actuar por el interés público ahora.

Ver el texto en inglés aquí: https://www.aidshealth.org/2020/03/ahf-signs-on-to-open-letter-to-gilead-urging-access-to-remdesivir-as-covid-19-treatment/

Organizaciones firmantes: 147

Access to Medicines Ireland

Access to Medicines Research Group (China)

Action against AIDS Germany

ADIN (Africa Development Interchange Network)

AFT (American Federation of Teachers)

AHF India

AIDS Access Foundation (Thailand)

AIDS Action Europe

AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA)

AIDS Healthcare Foundation

All India Agricultural Workers Union

All India Drug Action Network (AIDAN)

Alliance of Filipino Workers (AFW)

Alliance of Women Human Right Defenders (NAWHRD), Nepal

American Medical Student Association

ARAS – Romanian Association against AIDS

ARK Foundation, Nagaland, India

Asia Pacific Forum on Women, Law & Development (APWLD

Asian Peoples Movement on Debt and Development (APMDD)

Associaçao Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA)

Bangladesh Krishok Federation

Centre for Health Policy and Law, Northeastern University, School of Law, US

Centre for Peace Education and Community Development, Taraba State, Nigeria

Colombian Oversight and Cooperation Committee(Comité de Veeduría y Cooperación en Salud – Colombia)

Comité des Volontaires Contre le Coronavirus Burkina Faso

Consumer Association of Penang

CurbingCorruption

DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era)

Deutsche Aidshilfe

Digo Bikas Institute, Nepal

DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative)

Doctors for America

Drug Study Group (Thailand)

Drug System Monitoring and Development Centre (Thailand)

Ecologistas en Acción (Spain)

Ecumenical Academy (Czech Republic)

Educating Girls and Young Women for Development-EGYD

Faith in Healthcare

Families USA

Focus on the Global South

Food Sovereignty Alliance, India

Fórum de ONGs AIDS do Estado de São Paulo (FOAESP)

Forum for Trade Justice, India

Foundations for Consumers (Thailand)

FTA Watch (Thailand)

Fundación Grupo Efecto Positivo, Argentina

FUNDACION IFARMA, Colombia

Global Coalition of TB Activists, New Delhi, India

Global Health Advocates France

Global Humanitarian Progress Corporation GHP Corp. Colombia

Global Justice Now

Global South

GNP+, Global Network of People living with HIV

Groupe sida Genève

Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS – Rio Grande do Sul (GAPA – RS)

Grupo de Resistência Asa Branca (GRAB)

Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI)

Grupo Incentivo à Vida (GIV)

Health Action International (HAI)

Health and Development Foundation (Thailand)

Health Equity Initiatives

Health GAP (Global Access Project)

Housing Works, USA

Human Rights Research Documentation Centre, Uganda

Human Touch Foundation Goa, India

IDRIS Association, Kuala Lumpur

I-MAK

Indonesia AIDS Coalition

International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific)

IT for Change

ITPC (International Treatment Preparedness Coalition)

Kamayani Bali Mahabal , Convenor Jan Swasthya Abhitan Mumbai, India

KEI (Knowledge Ecology International)

Kolkata Rishta, India

Korean Federation Medical Activist Groups for Health Rights (Association of Korea Doctors for health rights

Association of Physicians for Humanism, Korean Dentist’s Association for Healthy Society, Korean Pharmacists for

Democratic Society, Solidarity for worker’s health)

Kripa Foundation Nagaland, India

Labor Education and Research Network, Inc (LEARN), Philippines

Lawyers Collective, India

Lower Drug Prices Now, USA

Madhyam (India)

Malawi Health Equity Network

Malaysian AIDS Council

Médecins Sans Frontières Access Campaign

Medical Mission Sisters

Medical Mission Institute Würzburg

Medico International, Germany

MyWATCH (Malaysian Women’s Action on Tobacco Control and Health)

Nelson Mandela TB HIV Community Information and Resource Centre CBO, Kisumu Kenya

Nepal Development Initiative

NETWORK Lobby for Catholic Social Justice, USA

NGO Forum on Asian Development Bank

NTFP EP Philippines (Non-Timber Forest Products Philippines)

Oxfam

Pacific Network on Globalisation (PANG)

Pan African Positive Women’s Coalition-Zimbabwe

Pan-African Treatment Access Movement (PATAM)

People PLUS. Belarus

People’s Health Institute (South Korea)

People’s Action, USA

People’s Health Movement, Uganda

Pharmaceutical Accountability Foundation

Pharmacists without Borders Germany

PHM Germany (People’s Health Movement, Germany)

Pink Triangle Foundation

Project on Organising Development Education and Research- PODER

Positive Malaysian Treatment Access & Advocacy Group (MTAAG+).

Prescrire

Public Citizen

Public Eye, Switzerland

Public Services International

Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos, Argentina

Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV – São Paulo (RNP + SP)

Religious of the Sacred Heart of Mary NGO, USA

Rural Area Development Programme (RADP), Nepal

Sahayog Odisha, India

Salud por Derecho

Sankalp Rehabilitation Trust, India

Sentro Ng Mag Nagkakaisa, Progresibong Manggagawa (SENTRO)

Sisters of Charity Federation

Social Security Works

Society for International Development (SID)

Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity for Human Rights), Indonesia

STOPAIDS

Swasthya Adhikar Manch, India

T1International

Test Aankoop/Test Achats (Belgian consumer organisation)

Thai Network of People Living with HIV/AIDS (Thailand)

Third World Network (TWN), Malaysia

Transnational Institute (TNI), The Netherlands

Transparency International Health Initiative

TranspariMED

Treatment Action Group (TAG)

Treatment Preparedness Coalition in Eastern Europe and Central Asia (ITPCru)

Trisuli Plus Communtiy action Group, Nepal

Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)

Universities Allied for Essential Medicines Europe

Viet Labor Movement, Vietnam

Voice of Patient, India

War on Want (UK)

Woman Health Philippines

Women, Law and Development, (MULEIDE), Mozambique

World Vision Deutschland e.V.

Yale Global Health Justice Partnership

Yolse Switzerland