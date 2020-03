Mascotas y coronavirus

recomendaciones veterinarias

Por: MVZ Linnet Luna, Asesora Técnica para la Comunicación Científica de Royal Canin

MundoDeHoy.com .- Hay muchos tipos de coronavirus humanos, que incluyen algunos que comúnmente causan enfermedades leves de las vías respiratorias superiores. El COVID-19 es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos.

Si bien el virus parece haber surgido de una fuente animal, ahora se está transmitiendo de persona a persona. No hay motivos para pensar que algún animal o mascota podría ser una fuente de infección por este nuevo coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que, por el momento, no existen evidencias científicas de que las mascotas como perros o gatos puedan padecer o transmitir este virus; y, de hecho, recuerdan que, aunque exista un coronavirus canino o felino, no es coronavirus COVID-19.

En relación con esto, se solicita no poner mascarillas o cubre bocas a los perros para protegerlos del COVID-19, ya que con ello sólo se consigue estresarlos. No obstante, “este hecho no exime de lavarse las manos bien después de tocarles y no frotarse los ojos o la nariz”.

Es importante que se tomen precauciones para intentar frenar la transmisión del virus. Por lo demás, la vida con la mascota será absolutamente normal, ya que no son portadoras del Covid-19.

• No poner mascarillas a los perros

• No practicarles pruebas o test para comprobar si están enfermos.

• Lavarse bien las manos después de tocarles y antes de darles de comer.

En el caso de que una persona de positivo por coronavirus y tenga perros u otras mascotas en casa, se recomienda que dejen a los perros al cuidado de una persona que esté sana. En esta situación, el cuidador temporal deberá tomar una serie de precauciones, como tener comederos y bebederos nuevos para la mascota y no llevar los de su casa, ya que pueden estar infectados por el virus de la persona en cuestión. También se recomienda la correa y otros artículos que hayan estado en contacto con la mascota, lavarlos y desinfectarlos. O desecharlos y comprar nuevos

En caso de que no haya más remedio que mantener al animal en casa porque nadie puede hacerse cargo de él, los médicos veterinarios recomiendan tomar con ellos las mismas precauciones que con las personas.

• Evitar el contacto estrecho

• Llevar puesto el cubre bocas o mascarilla en presencia de la mascota

• Lavarse con mucha frecuencia las manos

Si vas a acudir con tu médico veterinario lleva a cabo las siguientes medidas preventivas:

• Cita telefónica previa

• Respeta la distancia de 1 metro de seguridad entre personas, en la sala de espera y si decides sentarte sigue la norma “una silla si, una no”. Evita la aglomeración de personas.

• Usa gel desinfectante a la entrada y salida del Hospital Veterinario

• Lo ideal es que sólo una persona lleve a consulta a la mascota

• Si tienes a tu mascota hospitalizada, consulta con tu veterinario vía telefónica

• Si eres un dueño con síntomas y tu mascota requiere atención médica solicita a algún familiar o conocido lleve a tu mascota al hospital.

El Coronavirus Canino (CCV) es un virus que se transmite únicamente entre perros, es muy contagioso y genera principalmente enfermedad gastrointestinal, puede producir diarreas, confundiéndose muchas veces con Parvovirus. Existe una vacuna para este virus, la forma de protegerlos es una vacunación anual.

El Coronavirus Felino (CoVF)es un virus que se transmite únicamente entre gatos, es muy contagioso y produce la enfermedad conocida como Peritonitis Infecciosa Felina o PIF, la cual es mortal en la mayoría de los casos. No existe vacuna, la forma de protegerlos es no tener una alta concentración de individuos.

Ninguno de los dos virus es transmisible a los humanos, así como los coronavirus de las personas no pueden infectar animales, hasta el momento no hay evidencia científica fiable de este tipo de infecciones cruzadas Inter especie.

Lo que sí podemos decir es que, puede existir una contaminación ambiental accidental en secreciones de animales que estén en contacto estrecho con pacientes que posean el Coronavirus COVID-19, tal como lo que ocurrió en China, que identificaron el virus en las secreciones de un perro, el cual no expresaba síntomas, por ello la Asociación Mundial de Médicos Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) recomienda que los humanos positivos a COVID-19, tomen las precauciones básicas del lavado de manos y colocarse mascarillas o cubre bocas para interactuar con sus animales.